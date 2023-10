Kim Kardashian é atacada por gata de Karl Lagerfeld enquanto planejava levá-la como acompanhante para o Met Gala

Choupette é uma gata branca de olhos azuis da raça sagrado da Birmânia, tem 11 anos e foi o grande amor da vida de Karl Lagerfeld

Kim Kardashian tinha o plano perfeito para o Met Gala —um dos mais importantes eventos de moda do mundo— de 2023, que homenageava Karl Lagerfeld, o falecido estilista da grife Chanel: levar a gata do próprio, Choupette, como acompanhante. No entanto, o episódio da última semana de The Kardashians mostrou que os planos não deram certo.

Choupette é uma gata branca de olhos azuis da raça sagrado da Birmânia, tem 11 anos e foi o grande amor da vida de Karl Lagerfeld. A ligação entre os dois era tão grande que ele a tornou sua única herdeira, algo permitido na França, onde o designer vivia. A pet, portanto, é dona de uma fortuna estimada entre US$ 195 e US$ 300 milhões (cerca de R$ 975 milhões a R$ 1,5 bilhão).

Nas cenas do episódio, Kim estava em uma viagem para Londres e Paris com seu filho Saint, quando ela teve a chance de conhecer Choupette pessoalmente. A socialite, animada, perguntou às pessoas em volta: “Esse gato vai gostar de mim? Literalmente me sinto como se estivesse indo para um encontro às cegas”.

A tutora traz Choupette e Kim comenta “que gata linda”, acariciando-a, mas a felina vira a cabeça e rosna, antes de se virar para Kim e rosnar novamente. Em seguida, a socialite tenta pegar a gata no colo, mas ela tenta se desvincilhar e dá um tapa na cara de Kim.

Kim diz: “Ela é temperamental”, acrescentando: “Choupette é realmente fundamental para toda a minha vibe para o Met deste ano, então se não nos conectarmos, não sei o que vou fazer. Só espero que ela se aproxime de mim… porque isso não seria fofo”.

No fim, Kim não levou a gata milionária ao baile e ela foi homenageada de outras maneiras. Jared Leto se vestiu literalmente de Choupette e Doja Cat também usou um figurino inspirado na gata. Assista.