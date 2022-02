Kim Kardashian diz que foi contra look do Met Gala

“Eu lutei contra isso. Eu não sei como eu poderia usar a máscara. Por que eu iria querer cobrir meu rosto?”, diz Kim em entrevista à revista Vogue

A socialite norte-americana Kim Kardashian, 41, revelou que não queria usar seu look icônico da cerimônia do Met Gala 2021. Na ocasião, a empresária apareceu completamente coberta com uma roupa preta, o que rendeu memes, fantasias e até mesmo reproduções.



“Eu lutei contra isso. Eu não sei como eu poderia usar a máscara. Por que eu iria querer cobrir meu rosto?”, diz Kim em entrevista à revista Vogue, sobre o look da Balenciaga. Ela conta que Demna Gvasalia, diretor criativo da grife, insistiu que ela vestisse a roupa mesmo assim.



“Demna e a equipe disseram: ‘Isso é uma festa de fantasia. Esta não é uma festa da Vanity Fair onde todo mundo está lindo'”, continuou a milionária. Em 2021, na época do Met Gala, uma fonte contou ao site de entretenimento People que foi Kanye West, ex-marido de Kim, que apresentou ela a Demna.



“[Isso] foi fundamental no relacionamento recém-formado entre Kim e Balenciaga”, disse a fonte. “Esse visual de Kim é como uma nova subcultura e declaração de moda. Sem logotipo, sem rosto, mas todo mundo sabe que é ela. Kanye deu a ela a coragem de empurrar a criatividade e a imaginação das pessoas através da arte. É a confiança máxima.”



O diretor criativo da Balenciaga afirmou que Kim se tornou um ícone da moda e beleza feminina. “Ela fez algo muito parecido com o que Marilyn Monroe fez antigamente. Ela redefiniu nossa compreensão do que é a beleza”, completou, também em entrevista a Vogue.



Recentemente, a nova namorada de Kanye West, 44, a atriz Julia Fox, 32, disse em entrevista ao podcast Call Her Daddy que considera normal o rapper ainda amar Kim Kardashian. Ambos se separaram em 2021 e desde então o músico tentava reatar a relação.



“Tenho certeza de que ainda há alguns sentimentos residuais, e isso é normal, é humano”, disse. “Sei que ele está comigo agora. E isso é tudo o que importa”, emendou. Segundo ela, sua relação com o rapper é orgânica e natural.

O relacionamento veio a público no início de janeiro. Já Kim namora o ator e comediante Pete Davidson.