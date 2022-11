Kim Kardashian diz estar reavaliando relação com Balenciaga após campanha polêmica

Kim Kardashian, 45, pediu que retirassem todas as campanhas que tivessem sua imagem relacionada a Balenciaga

A socialite Kim Kardashian, 42, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a polêmica campanha da Balenciaga, que colocou crianças ao lado de ursinhos com acessórios sadomasoquistas. Ela, que já fez diversas campanhas com a marca, disse que não conseguiu se pronunciar antes por estar abalada.

“Fiquei quieta nos últimos dias, não porque não estivesse enojada e indignada com as recentes campanhas da Balenciaga, mas porque queria uma oportunidade de falar com a equipe deles para entender por mim mesmo como isso poderia ter acontecido”, começou em seus Stories.

Mãe de quatro filhos, frutos do relacionamento com o rapper Kanye West, 45, a empresária pediu que retirassem todas as campanhas que tivessem sua imagem relacionada a Balenciaga. “Eles entenderam a gravidade do problema e tomarão as providências necessárias para que isso nunca mais aconteça.”

“A segurança das crianças deve ser considerada com a maior consideração e qualquer tentativa de normalizar o abuso infantil de qualquer tipo não deve ter lugar em nossa sociedade -ponto final”, continuou na publicação.

“Quanto ao meu futuro com a Balenciaga, estou atualmente reavaliando meu relacionamento com a marca, baseando-me em sua disposição de aceitar a responsabilidade por algo que nunca deveria ter acontecido -e as ações que espero vê-los tomar para proteger as crianças.”