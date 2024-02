Killer Mike foi detido no Grammy por briga e liberado pela polícia horas depois

O porta-voz da polícia de Los Angeles, Mike Lopez, afirmou ao Washington Post que Killer Mike foi detido após uma briga dentro da arena Crypto, onde acontecia o Grammy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

O rapper Killer Mike venceu as três categorias em que foi indicado ao Grammy: melhor música rap e melhor performance de rap por “Scientists and Engineers” e melhor álbum de rap por “Michael”. O artista, porém, saiu algemado da premiação.

O porta-voz da polícia de Los Angeles, Mike Lopez, afirmou ao Washington Post que Killer Mike foi detido após uma briga dentro da arena Crypto, onde acontecia o Grammy. O rapper teria discutido com um segurança do evento, detido por contravenção e libertado cerca de quatro horas depois.

O rapper deverá comparecer a um tribunal de Los Angeles no dia 29 de fevereiro, ainda segundo o jornal americano.

Killer Mike, de 49 anos, já tem cinco álbuns de estúdio. Como dupla do produtor EI-P gravou outros três discos, e já acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Mike já colaborou com Jay-Z, Ceelo Green, Outkast e Bone Crusher. As letras de suas músicas costumam denunciar a brutalidade policial e o racismo.