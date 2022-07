Kevinho sofre lesão e aparece em cadeira de rodas em hospital de SP

‘Rompi o tendão’, explicou o cantor, que talvez precise passar por cirurgia

O cantor Kevinho, 23, surpreendeu seus mais de 28 milhões de seguidores ao publicar um Stories em uma cadeira de rodas. O artista compartilhou o registro e escreveu “deu ruim” como legenda da foto, acompanhado de dois emojis com feições de choro.

Em seguida ele compartilhou outros registros seus no hospital, mas não contou o que aconteceu. Duas horas após a primeira foto, ele explicou que estava no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e que havia se lesionado jogando bola.

“Galera, fui jogar bola hoje e lesionei feio o meu tornozelo! Vou atualizando vocês aqui. ‘Se pá’ vou ter que fazer cirurgia. Rompi o tendão de aquiles”, escreveu ele numa sequência de Stories compartilhados na madrugada desta sexta-feira (29).

No início da tarde, ele voltou a publicar fotos e apareceu vestido com roupas de hospital, sentado em uma cadeira. “Mais exames”, escreveu ele no registro em que tampa o rosto com um emoji com uma única lágrima escorrendo.