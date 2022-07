Kevin Spacey, acusado de crimes sexuais, se declara inocente em Londres

O ator é acusado de ter cometido quatro casos de agressão sexual contra três homens, decorrentes de incidentes

O ator Kevin Spacey se declarou inocente em um tribunal de Londres nesta quinta-feira (14). Ele é acusado de ter cometido quatro casos de agressão sexual contra três homens, decorrentes de incidentes que supostamente ocorreram entre 2005 e 2013 em Londres e em Gloucestershire, na Inglaterra.

De acordo com o jornal CBS News, ele também se declarou inocente de uma acusação de estupro, episódio no qual teria feito uma pessoa se envolver em atividade sexual com penetração sem consentimento. Os denunciantes têm atualmente entre 30 e 40 anos.

Spacey compareceu pessoalmente ao Tribunal Criminal Central da Inglaterra e País de Gales, em Londres. O juiz disse que um novo julgamento começaria em 6 de junho de 2023, informou a agência de notícias British Press Association, e concedeu a Spacey uma fiança incondicional contínua.

Ele não foi convidado a entrar com um apelo formal na sessão judicial, mas seu advogado disse que ele “nega veementemente toda e qualquer criminalidade neste caso”. O juiz disse que uma audiência adicional ocorrerá no início do próximo ano.

O ator já havia comparecido ao Tribunal de Magistrados de Westminster em 16 de junho para enfrentar as acusações. Reconhecendo sua cooperação nos trâmites legais, a promotoria exigiu que o ator ficasse retido na cidade -em liberdade, mas sob fiança- até a audiência seguinte.

Protagonista de “Beleza Americana” e da série de sucesso “House of Cards”, Spacey é um ator reconhecido em Hollywood, tendo vencido duas estatuetas do Oscar na carreira, que foi abalada por acusações de abuso sexual de dois garotos de 14 anos em 2017.

Ele também foi acusado no estado americano de Massachusetts por ter colocado as mãos nas partes íntimas de um jovem de 18 anos em um bar, depois de embriagá-lo, em julho de 2016. Essas acusações foram retiradas em 2019.

A onda de acusações que destruiu sua carreira correspondeu ao surgimento do movimento #MeToo, que nasceu do caso do poderoso produtor de cinema americano Harvey Weinstein.

O ator, no entanto, ensaia sua volta aos grandes estúdios de Hollywood com o filme “1242 – Gateway to the West”. Spacey está escalado como um dos personagens principais do longa do diretor húngaro Peter Soos, que será filmado em outubro deste ano.