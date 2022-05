Kevin Spacey, acusado de agressão sexual, diz que irá ao tribunal para se defender

O ator disse em entrevista, ao programa Good Morning America, que estava confiante de que poderia provar sua inocência

Kevin Spacey disse que planeja “aparecer voluntariamente” perante os tribunais do Reino Unido para se defender das acusações de violência sexual que foram feitas contra ele na semana passada.

Em depoimento dado ao programa Good Morning America, do canal de TV americano ABC, Spacey disse que estava confiante de que poderia provar sua inocência. Três homens o acusam de agressão sexual, incluindo um caso de estupro, em incidentes que teriam ocorrido entre 2005 e 2013. O processo está sendo conduzido pela agência britânica Crown Prosecution Service.

“Agradeço muito a declaração da Crown Prosecution Service, na qual eles cuidadosamente lembraram à mídia e ao público que tenho direito a um julgamento justo e inocente até que se prove o contrário”, afirmou o ator no programa matinal. “Embora eu esteja desapontado com a decisão deles de seguir em frente, aparecerei voluntariamente no Reino Unido assim que puder e farei minha defesa, que estou confiante de que provará minha inocência.”

A agência britânica, que conduz processos criminais na Ingleterra e no País de Gales, autorizou na última quinta-feira (26) as acusações contra Spacey por quatro acusações de agressão sexual contra três homens, que agora estão na faixa dos 30 e 40 anos. “Ele também foi acusado de fazer uma pessoa se envolver em atividade sexual com penetração sem consentimento. As acusações seguem uma revisão das evidências reunidas pela Polícia Metropolitana [de Londres] em sua investigação”, disse Rosemary Ainslie, chefe da divisão de crimes especiais da instituição, em comunicado sobre o caso.

O ator, hoje com 62 anos de idade, também foi acusado de abusar sexualmente, na década de 1980, de dois garotos de 14 anos. Após o incidente, o ator que participou de filmes e séries famosas como “Beleza Americana” e House of Cards” enfrentou dificuldades para entrar em novos projetos, tendo suas cenas apagadas do longa “All the Money in the World”, de Ridley Scott, no qual atuava.