Kéfera Buchmann diz que ‘mudaria de país’ se seus pensamentos mais íntimos fossem revelados

Em filme, ela vive ‘patricinha’ que se revolta ao saber o que se passa na mente do namorado

Se tivesse que escolher um curso superior hoje, Kéfera Buchmann, 29, diz que escolheria psicologia. Uma das primeiras youtubers a ganhar fama no país, ele faz psicanálise desde os 23 anos para aguentar o tranco de uma vida cheia de compromissos e que, desde que ela tinha 17 anos, acontece sob os holofotes. “Eu sou a maior fã da minha psicanalista”, conta, aos risos.

No momento, ela está focada na carreira de atriz e, nesta quinta-feira (8), volta às telas de cinema com o filme “Pronto, Falei”. Na trama, ela interpreta Janaína, que ela define como uma “patricinha” -completamente diferente dela, que é mais “moleca”.

A moça se revolta com o namorado Renato (Nicolas Prattes) ao saber o que ele de fato pensa sobre ela. É que o rapaz tem o costume de evitar confrontar as pessoas e desconta a raiva que sente quando briga com a namorada ou com alguém do trabalho escrevendo emails que nunca deveriam sair de sua pasta de rascunhos. Até que saem.

“Se o que aconteceu com o personagem no filme ocorresse comigo, iria me esconder numa casa da árvore e nunca mais sair”, afirma a atriz. “Realmente é um ‘fuja para as colinas’, iria para o meio do mato e ficaria lá guardada. Ou mudaria de país.”

Mas Kéfera, na verdade, não tem tanto problema assim de expor seus pensamentos mais íntimos. Na peça “É Foda”, por exemplo, ela faz uma reflexão sobre a própria vida, mostrando muito além da imagem da “garota da internet” para a plateia.

Idealizada no meio da madrugada e escrita em quatro dias, a montagem deve voltar em 2023 com algumas mudanças. “Uma delas será o nome, pois estou pensando comercialmente”, explica. “Com um palavrão no título, as pessoas podem achar que a peça será sobre isso, mas não é isso.”