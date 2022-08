Kéfera atuará em última peça de Jô Soares: ‘Extasiada’

A influenciadora e atriz revelou em suas redes sociais que faz parte do elenco da peça “Gaslight”, obra traduzida e adaptada pelo apresentador

A atriz Kéfera Buchmann, 29, contou em seus Stories que faz parte do elenco do último projeto de Jô Soares, morto na última sexta-feira (5), a peça “Gaslight”. Emocionada, ela falou sobre a obra traduzida e adaptada pelo apresentador.

“Venho aqui comunicar não da forma que eu queria. Definitivamente não como imaginei que seria. Mas para contar desse segundo projeto que era sigiloso e que ainda não podia contar. Além da minha peça, vou fazer ‘Gaslight’, que é o último projeto do Jô”, começou.

Em seguida, ela comentou que a equipe ainda estava emocionada pela morte do também humorista. “Todos estão muito sensibilizados e esquisitos com tudo o que aconteceu, porque a gente não esperava. No teatro é muito importante a gente construir família com o elenco que está fazendo o projeto com a gente. Estar nesse lugar de se amparar, acalentar a dor dentro do possível.”

Por fim, ela disse estar muito “orgulhosa e honrada” de estar no último projeto de Jô Soares, apesar de não ser do jeito que imaginava. “Eu ensaiei muitas vezes como ia ser entrevistada por ele, como ia contar para vocês, porque estava extasiada com a oportunidade.”

Segundo Kéfera, a peça deve estrear em setembro e já possui ingressos à venda. Jô Soares morreu na madrugada da última sexta-feira, aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A morte foi confirmada por Flávia Pedras Soares, porém a causa ainda não foi divulgada.