Kayky Brito mostra recuperação após grave acidente

Kayky sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado, na madrugada do dia 2 de setembro

Kayky Brito, 35, compartilhou um vídeo mostrando parte do processo de reabilitação, nesta sexta-feira (27), em publicação nas redes sociais. O ator foi atropelado no dia 2 de setembro, na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e segue com o processo de recuperação em casa.

“Pessoal, quero dividir com vocês o que eu tenho mais feito nesse momento. A fisioterapia todo dia, a fonoaudiologia algumas vezes na semana, durante a semana”, explicou.

O artista também agradeceu o apoio dos fãs. “Passando aqui só pra agradecer o carinho de todos. Eu sei que eu posso sempre contar com todos vocês nessa luta diária. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.”

Kayky sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de Bruno de Luca, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e a filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D’Or. O artista, que chegou a ficar em estado grave, recebeu alta do hospital no dia 29 de setembro.