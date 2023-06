Katiuscia Canoro confessa que trocou beijos com Paulo Gustavo

Do beijo, os dois viraram grandes amigos e fizeram projetos juntos

Katiuscia Canoro, 44, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo:

A humorista revelou que antes de iniciar amizade com Paulo Gustavo trocou beijos com ele. “Eu conheci o Paulo Gustavo no aniversário da Samantha Schmütz. Não me lembro se foi em 2009… A gente ficou! A gente se curtiu tanto que a gente ficou.”

Ela conta que eles não chegaram na hora H. “Ele era supergay já, mas ficamos de beijo! Muito! Não chegamos a fazer o glu glu. Foi muito doido. Ele sempre foi gay, mas a gente gosta tanto da pessoa que quer ficar junto, não sabe o que fazer e beija.”

Do beijo, os dois viraram grandes amigos e fizeram projetos juntos. “A gente era bem amigo. No primeiro dia que a gente começou a trabalhar, a gente já se amou, já se entendeu. A gente ria muito e se divertia um com o outro. A gente era muito feliz. Ficamos cada vez mais junto. Criou-se uma relação de amor. A gente fez quatro temporadas de ‘A Vila’ e de ‘Além da Ilha’ e antes dele morrer, havia o projeto da gente fazer ‘Minha Mãe é uma Peça’ como série de TV. Eu estava junto nessa. Todos os meus projetos eram com ele.”

Últimas mensagens que trocou com Paulo Gustavo, antes da morte devido a complicações da Covid-19. “Meu filho era apaixonado por ele e ele era apaixonado pelo meu filho. Uma das últimas mensagens que eu tenho dele é: ‘Dá o seu filho para mim?’. Eu falava que os filhos dele eram meus porque são a minha cara”, contou ela, que levou um tempo para falar do luto. “Não consigo ver nada dele. Fico mal. Agora consigo falar dele. Na verdade essa é a primeira vez.”