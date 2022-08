Karoline Lima quer continuar narrando jogos após término com Militão

A influenciadora digital e o jogador anunciaram a separação poucos dias antes do nascimento da filha Cecília

Karoline Lima, de 26 anos, fez sucesso com as narrações dos jogos do Real Madrid e da seleção brasileira enquanto estava junto com Éder Militão. Eles anunciaram a separação poucos dias antes do nascimento da filha Cecília, mas a influencer não vê o término como um impeditivo para seguir narrando as partidas.

“Sempre amei futebol, não é algo que veio de agora por conta de relações. Faz parte de mim. Quando eu comecei a narrar, não foi falando somente da pessoa com quem eu tinha um relacionamento. E o público cobra”, disse ela em entrevista à ‘Quem’.

A influenciadora vem crescendo cada vez mais nas redes sociais. No Instagram, é seguida por 3 milhões de pessoas e conta que é abordada nas ruas de Madrid, capital da Espanha.

“Minhas amigas dizem que todo mundo no Brasil sabe quem sou eu, e fico: ‘como assim?’. Eu tive um crescimento exponencial nesses últimos tempos, mas não vi isso no Brasil. Aqui as pessoas me param, eu sou conhecida, mas não como no Brasil. Estou doida para voltar”, esclarece, comentando que está resolvendo a documentação da filha.

Entre os seguidores famosos está Georgina Rodriguez, namorada de Cristiano Ronaldo, que até comentou em uma publicação de Karol.

“Foi um surto coletivo. Vi a série dela na Netflix e a achei incrível, icônica. Alguém no Twitter me avisou que ela me seguia, e eu não fazia ideia. No Instagram eu fingi costume, mas estava surtando no Twitter. Fiquei chocada”.