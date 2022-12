Kanye West e antissemitismo viram piada com Borat de Sacha Baron Cohen

“O Cazaquistão é a nação número um em destruir judeus. Parem de roubar o nosso hobby”, disse o comediante

Sacha Baron Cohen reviveu Borat, dos filmes de comédia que levam o nome do personagem, para alfinetar Kanye West, oficialmente Ye, durante a cerimônia do Kennedy Center Honors, que homenageia grandes nomes das artes nos Estados Unidos, na noite deste domingo (4).

“Eu estou muito chateado com o antissemitismo nos Estados Unidos. Não é justo. O Cazaquistão é a nação número um em destruir judeus. Parem de roubar o nosso hobby”, disse o comediante, que é de origem judaica, com o sotaque cazaque de Borat, enquanto apresentava um segmento que homenagearia a banda U2.

“O Kanye de vocês tentou se mudar para o Cazaquistão e até mudou de nome para ‘Cazaquistanye’ West. Mas nós dissemos não, ele é antissemita demais até para nós”, continuou, arrancando risadas tímidas da plateia, que incluía o presidente Joe Biden e sua mulher, Jill Biden.

Baron Cohen brincou e o chamou de “senhor Trump”, relembrando ainda que o ex-presidente americano se reuniu com Kanye West e com o supremacista Nick Fuentes, que nega a existência no Holocausto, em sua propriedade na Flórida.

As piadas acontecem dias após o rapper elogiar, em entrevista, Adolf Hitler. A Alex Jones, dono do canal Infowars, no qual espalha teorias da conspiração e ideias da extrema direita, Kanye disse, na semana passada, amar tanto judeus quanto nazistas.

“Todo ser humano tem algo de valor para trazer à mesa, especialmente Hitler”, afirmou ao vivo, para a surpresa do próprio apresentador. “Eu não gosto da palavra ‘mau’ ao lado de ‘nazistas’. Eu amo judeus, mas eu também amo nazistas”, continuou o rapper, num discurso de que “é hora de promover o amor”.