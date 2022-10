Kanye West diz que Kris Jenner já teve affair com Drake

O ex-marido de Kim Kardashian falou sobre o tema ao ser perguntado sobre uma publicação em seu Instagram

São Paulo – SP

Em mais uma declaração polêmica, o rapper Kanye West, 45, afirmou que sua ex-sogra, a empresária Kris Jenner, 66, já teve um affair com Drake, 35. O músico falou do suposto segredo da matriarca da família Kardashian-Jenner em entrevista ao podcast Drink Champs.

Em um trecho reproduzido pelo site Page Six, o ex-marido de Kim Kardashian falou sobre o tema ao ser perguntado sobre uma publicação em seu Instagram, na qual ele dizia: “O Drake f. a mamãe da mamãe do seu bebê”. Questionado quem seriam as “mamães” ele deixou implícito que seriam Kris e Kim.

Ao responder a questão sobre a publicação já apagada, ele citou o ator Corey Gamble, 41, namorado de longa data de Kris. “Você sabe o que significa. Sim, Corey, você sabe o que isso significa”, acrescentou o artista.

Antes da acusação, o cantor também conhecido como Ye se referiu a Drak como “o maior rapper de todos os tempos”. A declaração chamou atenção, já que os dois alimentaram uma rivalidade intensa ao longo dos anos.

West tem causado diversas polêmicas nas últimas semanas. A lista vem desde desentendimentos com Justin Bieber e Khloé Kardashian até críticas ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) e comentários sobre um novo crush. Além disso ele assumiu um relacionamento com a modelo brasileira Juliana Nalú, 24.