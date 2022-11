Kanye West deve pagar R$ 1 milhão por mês em pensão após divórcio de Kim

Rapper ainda será responsável por metade das despesas de seus quatro filhos

A socialite Kim Kardashian, 42, e o rapper Kanye West, 45, finalizaram o divórcio nesta terça-feira (29). A também empresária havia dado entrada no processo de separação do cantor, também conhecido como Ye, em fevereiro de 2021.

Segundo documentos obtidos pela revista People, o ex-casal optou por ter a guarda compartilhada de seus quatro filhos, North, 9, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 3. Além disso, Kanye terá que pagar US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) por mês em pensão alimentícia.

Ele também será responsável por metade das despesas médicas, educacionais e de segurança das crianças. Os bens do casal, como as propriedades, serão divididos com base no acordo pré-nupcial estabelecido pelos dois.

Kanye e Kim se casaram no ano de 2014 e, desde então, se tornaram um dos casais de celebridades mais conhecido de Hollywood.

A socialite deu entrada no pedido de divórcio em 2021 após polêmicas de Kanye, que inicialmente decidiu se opor a separação.

Após as recentes polêmicas, o rapper correu o risco de perder a guarda de seus quatro filhos com a empresária.O músico chegou a fazer falas antissemitas e chegou a mostrar fotos explícitas da ex-mulher aos seus funcionários enquanto eram casados.

Segundo o jornal The Sun, outro agravante, além das polêmicas públicas, teria sido o fato de ele não ter comparecido ao tribunal, em uma audiência agendada para o dia 16 de novembro, para prestar depoimento no processo de divórcio.