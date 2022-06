Júri entra no terceiro dia de deliberações no caso Johnny Depp x Amber Heard

O ator pede R$ 237 milhões para a atriz por um artigo que ela publicou em um editorial para o jornal ‘The Washington Post’

O júri que analisa processo por difamação movido pelo ator Johnny Depp, 58, contra sua ex-mulher Amber Heard, 36, voltou à corte nesta quarta-feira (1º) para continuar com as deliberações. A etapa entra em seu terceiro dia, ainda sem um veredito final.

Na tarde desta terça-feira (31), os jurados interromperam as deliberações para fazer uma pergunta. O grupo de sete pessoas ficou confuso sobre uma das oito perguntas que precisa responder, que determina se Heard difamou seu ex-marido.

A questão era se eles acham que a manchete do editorial -que dizia: “Eu me manifestei contra a violência sexual -e enfrentei a ira de nossa cultura”- é falsa. A juíza Penney Azcarate disse que o júri queria saber se a pergunta estava relacionada apenas à manchete em si ou a todo o editorial. Ela falou que iria instruir os jurados para considerar a manchete e não o editorial como um todo.

Além da manchete, os jurados tiveram que considerar se outras duas frases no editorial de Heard difamavam Depp. De acordo com o formulário de veredito dado aos jurados, o júri deve considerar se a manchete e as passagens eram sobre Depp, se são falsas, se cada uma delas tem uma “implicação difamatória” e se Heard pretendia com isso difamar o ex-marido.

O ator pede US$ 50 milhões, cerca de R$ 237 milhões, para Heard por um artigo de opinião que a atriz publicou um editorial para o jornal The Washington Post, em dezembro de 2018, no qual ela se descreve como uma “figura pública que representa o abuso doméstico”.

Já Heard pede US$ 100 milhões, cerca de R$ 475 milhões, em sua contra-acusação, alegando ter sofrido “violência física e abuso desenfreados”. Os dois começaram a namorar em 2011, se casaram em 2015 e no ano seguinte deram entrada no pedido de divórcio, finalizado apenas no ano de 2017.