Juliette se pronuncia pela primeira vez após outras acusações de plágio

Folhapress

Rio de Janeiro – RJ

Juliette, 33, se pronunciou em vídeo pela primeira vez, na tarde desta quinta-feira, após ter sido acusada de plágio por AmarElo de Emicida. Nesta quarta-feira (18), o nome da cantora esteve envolvido em mais atribuições de plágio de outros cantores.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Juliette começou o pronunciamento afirmando que está tudo bem entre ela e Emicida, dizendo que conversou com o rapper e com o irmão, Fióti.

“Eu preciso conversar algumas coisas com vocês. A primeira delas sobre o que aconteceu nesta quarta com a campanha publicitária, que vocês já viram em vários lugares. Eu coloquei um resumo aqui, se é que é possível resumir, mas quero reforçar aqui. Tudo foi entendido, conversado, conversei pessoalmente e com todo o respeito do mundo com o Emicida, com o Fióti”, iniciou ela.

Ela continuou: “Enfim, não há lados opostos, não há intenção nenhuma, nem deles, nem minha, nem de ninguém, que pessoas saiam machucadas, que tenham essa energia aí, que não é legal. Enfim, tá tudo bem, tudo tranquilo, ok?”, disse ela.

Em seguida, a cantora falou das demais acusações de outros plágios que pessoas levantaram nas redes sociais. “Depois de tudo esclarecido, começou o tribunal da internet, que acontece sete dias por semana, 24 horas por dia. Tem alguns poucos juízes que se auto-intitulam juízes e eles determinam quem é artista, quem não é, o que é arte, quem não é, quem é bom, quem não é. Escolhem a cabeça da vez e fazem acusações. Nesse caso, me acusaram de, já que a cabeça era minha, me acusaram de que os meus trabalhos tinham plágio. Vamos lá. Primeiro que, já que vocês sabem de tudo, eu espero que vocês entendam as características de um plágio e que isso é crime e que imputação de crime também é crime”, reforçou a artista.