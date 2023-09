Juliana Paiva volta à Globo após um ano e entra em elenco de nova novela das sete

Juliana Paiva saiu da Globo em 2022 na onda do fim de contratos fixos que a emissora não renovava

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

Sem contrato fixo com a Globo desde setembro de 2022, a atriz Juliana Paiva está de volta à emissora. Ela aceitou convite do autor Daniel Ortiz e estará no elenco de “A Vovó Sumiu”, próxima novela das sete, que estreia em 2024.



A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem. Na trama, ela irá fazer uma das netas da avó que dá nome a trama, interpretada por Arlete Salles. Quem também deverá fazer parte do elenco é a atriz Nathália Dill, afastada das novelas da Globo desde 2019, quando fez “A Dona do Pedaço”.



Juliana Paiva saiu da Globo em 2022 na onda do fim de contratos fixos que a emissora não renovava. Assim como outros atores e atrizes, ela passou a ter contrato por obra certa e recebe apenas quando um trabalho está em gravação.



“A nossa relação continua e até já existem possíveis projetos futuros na casa, mas agora vou poder expandir a minha arte para outros lugares também, por não ser mais exclusiva da emissora”, escreveu a artista na época.



Na Globo, Juliana fez novelas importantes como o remake de “Ti Ti Ti” (2010), Malhação: Intensa como a Vida” (2012-2013), “Além do Horizonte” (2013) e “Totalmente Demais” (2015). Sua última novela foi “Salve-se Quem Puder” (2020-2021), justamente escrita por Daniel Ortiz, autor de seu próximo trabalho.



“A Vovó Sumiu” conta a história de uma senhora que desaparece durante um cruzeiro sem deixar rastros em meio a uma família brigada. Por causa do problema, os seus cinco netos precisam se unir para encontrá-la. Os testes da produção estão encaminhados e o elenco será todo escolhido até novembro.