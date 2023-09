Ex-BBB, Diego Alemão, é preso em flagrante por porte ilegal de arma

Apesar de não ser sua primeira passagem pela polícia, Alemão pagou uma fiança de R$4 mil e responderá em liberdade.

Meus amores, na madrugada desta terça-feira (26), o ex- BBB, campeão da sétima temporada do programa, Diego Alemão foi preso em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo, pela Polícia Militar Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o ex-BBB, que estava portando um revólver calibre 32 e oito munições, os quais todos foram apreendidos, estava ameaçando efetuar disparos na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, no bairro Ipanema, de onde Alemão tentou fugir de táxi, mas foi pego no Leblon.

Após pagar uma fiança de R$4 mil e ser solto da delegacia, ficou decidido que Alemão irá responder em liberdade pelo crime de posse ilegal de arma, porém, vale ressaltar que essa não é a primeira passagem que ele tem pela polícia.