Julia Fox diz que Kanye West queria que ela falasse sobre o namoro na mídia

A atriz Julia Fox, 32, respondeu à acusação de uma internauta que sugeriu que ela falasse nas mídias sobre seu ex-namorado, o rapper Ye, 44, mais conhecido por seu antigo nome, Kanye West, porque ela estava “desesperada por atenção”.



“Ele queria que eu falasse!”, escreveu nos comentários de uma publicação, repercutida pelo perfil Hollywood Unlocked no Instagram. Fox e West se separaram há menos de uma semana, e a atriz não teve receio de falar sobre as seis semanas de relacionamento.



“Você falou sobre o homem para a imprensa como se todos fossem casados. Apenas desesperada pela atenção. Não foram nem 15 minutos, talvez dois minutos de fama”, dizia o comentário da internauta. Segundo o site Page Six, a resposta da atriz criou especulações de que o romance teria sido uma manobra do rapper para deixar sua ex-mulher, Kim Kardashian, com ciúmes.



Os rumores de que o namoro entre o rapper e a atriz teria chegado ao fim começaram na segunda-feira (14). De acordo com o Daily Mail, o músico publicou em suas redes sociais que sentia saudade da ex, o que chateou Fox. Ela resolveu apagar todas as fotos com ele do Instagram.



Ao compartilhar uma série de postagens, Kanye escreveu: “Gostaria que minha esposa estivesse comigo” e ainda desejou que sua família seguisse reunida. Esse fato não caiu bem para Fox que foi flagrada no aeroporto de Los Angeles chorando.



Isso acontece dias depois de a própria Julia Fox dizer em entrevista ao podcast Call Her Daddy que considera normal o rapper ainda amar Kim Kardashian. Ambos se separaram em 2021, e desde então o músico tentava reatar a relação.



“Tenho certeza de que ainda há alguns sentimentos residuais, e isso é normal, é humano”, disse. “Sei que ele está comigo agora. E isso é tudo o que importa”, emendou. Segundo ela, sua relação com o rapper era orgânica e natural. O relacionamento veio a público no início de janeiro. Já Kim namora o ator e comediante Pete Davidson.