Judi Dench diz que não consegue ler e escrever devido à doença degenerativa

São Paulo – SP

A atriz britânica Judi Dench, 87, revelou que, em decorrência da degeneração macular avançada, não consegue mais ler ou escrever e às vezes luta para cortar a própria comida. A doença afeta a visão de Dench, apesar disso, ela afirma que não pretende encerrar a carreira.

“Fui a um jantar há algumas semanas e estava tão escuro que eu disse ao meu parceiro, David, que estava ao meu lado: ‘Tenho alguma coisa no meu prato?’. Ele disse: ‘Sim’. Eu disse: ‘É preciso cortar? Então ele disse: ‘Sim’, e eu perguntei: ‘Você faria isso?'”, contou, em entrevista ao programa de rádio BBC2, reproduzido pelo jornal Metro.

“Ele cortou e me entregou algo em um garfo e foi assim que eu comi. Não sei se terminei, não sei o que fiz. Eu provavelmente peguei tudo para cima e para o lado do prato”, completou. Em seguida, ela comentou sobre uma possível volta aos palcos ou sets de filmagens.

“Que eu saiba, não há coisas por agora. Não quero me aposentar. Eu não estou fazendo muito no momento porque eu não posso ver. É mau. Mas eu tenho que me ensinar uma nova maneira de aprender”, acrescentou ela, que disse ter memória fotográfica.

A degeneração macular avançada é uma doença que atinge uma parte da retina chamada mácula e leva a perda progressiva da visão central. Normalmente, a doença acontece em pessoas com mais de 50 anos, apesar de também ser possível em pessoas mais jovens.