José de Abreu detalha acidente em bastidores de ‘Mar do Sertão’ e diz estar bem

José de Abreu usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 23, para relatar que sofreu um acidente nos bastidores de Mar do Sertão. Segundo ele, a situação ocorreu durante a gravação do final festivo da novela. “O jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso”, detalhou o ator.

Na ocasião, José de Abreu foi socorrido pela equipe da emissora “Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulância da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz”, contou.

Apesar do susto na ocorrência, que mantém o ator afastado do trabalho, José de Abreu afirmou estar bem: “já tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado (dia 25) faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só”, finalizou.

Estadão Conteúdo