Jornalista que fez pichação para Rita Lee ganhou peixe beta da cantora

Ana Ribeiro conta que virou fã de Rita aos 10 anos, quando ganhou de aniversário um vinil do disco “Fruto Proibido”, de 1975

São Paulo – SP

A jornalista Ana Ribeiro levou um susto quando visitou a exposição dedicada a Rita Lee inaugurada em 2021 no Museu da Imagem e do Som, o MIS, em São Paulo. Ribeiro viu reproduzida, numa das paredes da mostra, a frase que pichou quando era adolescente em homenagem à cantora morta nesta segunda-feira.



“Rita, pra você, a agilidade do gato e o brilho da estrela”, escreveu a jornalista com spray no muro branco da casa de Charles Jones, o pai de Rita Lee, em 1981. Ele morava na rua Joaquim Távora, na Vila Mariana, bairro da zona sul paulistana.



Ribeiro conta que virou fã de Rita aos 10 anos, quando ganhou de aniversário um vinil do disco “Fruto Proibido”, de 1975. Seguiu ouvindo as músicas da cantora nos anos seguintes, mesmo quando passou um ano nos Estado Unidos fazendo intercâmbio.



“Tudo aconteceria de madrugada. Eu desceria com o spray, escreveria a frase na parede, voltaria ao carro mergulhando pela janela, o Beto acelerava e a gente se mandava. Os medos eram muitos. Minha mensagem adolescente de amor por Rita Lee estava registrada para toda a cidade ver”, escreveu ela nesta Folha de S.Paulo no ano passado.



Dezenove anos depois, Ribeiro contou sua história para a cantora, que a presenteou com um peixe beta.

Ribeiro viu sua frase pintada numa parede de novo 37 anos depois daquele dia. “A sensação deve ter sido a mesma de quando escrevi no muro naquela madrugada: pernas bambas, coração acelerado, mãos tremendo. A minha frase na parede do museu.”



Rita Lee morreu aos 75 anos. O velório será aberto ao público, no Planetário do parque Ibirapuera. A cerimônia está marcada para quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h.