Jonathan Majors, acusado de assédio, cumprirá programa contra violência doméstica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ator Jonathan Majors foi condenado a passar por um programa de reeducação sobre violência doméstica, com duração de 52 semanas. Ele é acusado de agressão e assédio sexual.

Majors terá de frequentar o programa presencialmente, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Em março de 2023, a então namorada do ator, Grace Jabbari, viu, dentro do carro, uma mensagem no telefone de Majors com o dizer “como eu gostaria de estar se beijando.”

Quando ela pegou o celular, viu que o seu braço havia sido agarrado pelo artista, que ainda torceu o seu antebraço. Por fim, usou a cabeça para tirar o telefone da posse da namorada. Jabbari conseguiu se desvencilhar, saindo do carro, mas ela a empurrou novamente para dentro do automóvel.

Por causa dessa onda de acusações, Majors tem sido boicotado na indústria de Hollywood. A Marvel Studios o retirou das próximas produções em que ele interpretaria o vilão Kang, O Conquistador, em seu universo dedicado a filmes de super-heróis. Logo após o ocorrido com a ex-namorada, Majors chegou a ser preso.

Ele vivia um bom momento na carreira quando foi preso —ele trabalhou neste ano nos filmes “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” e “Creed 3”, além da série “Loki”. Logo após as acusações, o ator perdeu o contrato com sua agência de representação, a Lede Company, e viu o filme “Magazine Dreams”, em que faz o protagonista, ser retirado do calendário de lançamentos pela Disney, a distribuidora global do projeto.