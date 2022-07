Jonathan Couto pede modelo Agnes Pimentel em namoro

O ex-marido da influencer Sarah Poncio não havia assumido nenhum relacionamento desde setembro do ano passado

Jonathan Couto, ex-marido de Sarah Poncio, oficializou o namoro com a modelo Agnes Pimentel nesta quarta-feira (27). Em um vídeo, compartilhado por um amigo em seus stories do Instagram, mostra o momento do pedido.

O cantor não havia assumido nenhum relacionamento desde setembro do ano passado, quando terminou seu casamento com Sarah, irmã de Saulo Poncio.

“Agora é oficial! Ele pediu ela em namoro no meio do restaurante”, escreveu um amigo do casal ao publicar o vídeo com o momento do pedido.