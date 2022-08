Jogadores do City podem testemunhar em julgamento de Mendy por estupro

O atleta francês enfrenta dez acusações: oito de estupro, uma de agressão sexual e outra de tentativa de estupro

Quatro jogadores do Manchester City e um ex-atleta da equipe podem ser chamados para testemunhar no julgamento do lateral Benjamin Mendy, de acordo com o The Athletic. O atleta francês de 28 anos, suspenso pelo clube inglês em agosto passado após ter sido preso, enfrenta dez acusações: oito de estupro, uma de agressão sexual e outra de tentativa de estupro.

De acordo com a publicação, Jack Grealish, John Stones, Kyle Walker e Riyad Mahrez foram incluídos em uma lista, apresentada aos jurados, de possíveis testemunhas. Além deles, Raheem Sterling, que se transferiu para o Chelsea, também teve seu nome mencionado.

O jornal destacou que, embora não haja irregularidades cometidas por eles, os jogadores podem ser convocados a comparecerem no tribunal. O julgamento, que pode durar até 15 semanas, tem previsão de início na próxima segunda-feira (15).

Mendy nega todas as dez acusações, movidas por sete mulheres e que correspondem a episódios que teriam acontecido em outubro de 2018 e agosto de 2021. Há cerca de um ano, o lateral foi preso preventivamente.

O jogador, inclusive, chegou a ser transferido para uma prisão de segurança máxima na Inglaterra antes de ser liberado, em janeiro, sob pagamento de fiança. Ele está afastado pelo clube até o final das investigações.

O lateral chegou ao City em 2017, por cerca de R$ 300 milhões (na cotação atual). Ele foi campeão da Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa.