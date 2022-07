Joelma se recusa a atender fã que ganhou sorteio e viajou 14 horas 

O rapaz saiu do Goiás para Osasco (SP), após ser sorteado para conhecer a cantora no show na Arena Castelo Show

Em um vídeo que está repercutindo nas redes sociais, mostra um fã de Joelma que não foi recepcionado da forma como esperava, depois de viajar 14 horas para conhecer a cantora. A artista se recusou a tirar foto com o rapaz.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do ‘Em Off’, o homem que pediu para não ser identificado viajou de Goiás para Osasco (SP) após ser o vencedor de um sorteio para conhecer a cantora no show na Arena Castelo Show.

No vídeo o rapaz pede à artista: “Joelma, eu viajei 14 horas, tira uma foto comigo”. “Meu amor, é caso de doença. Ou eu atendo você, ou faço show, e aí?”, responde a cantora.

O local havia divulgado as exigências para o encontro: teste negativo para covid, uso de máscara e carteirinha de vacinação. Ainda segundo o Em Off, o fã teria cumprido todas as condições.

Com a repercussão, a assessoria da artista divulgou um comunicado informando que Joelma não teve autorização médica para atender os fãs.

“A cantora Joelma está se recuperando das sequelas da covid-19 como já é de conhecimento de todos, portanto antes do show realizado na noite deste sábado (9) em Osasco/SP ela não teve autorização médica para atendimento no camarim. A casa de shows foi anteriormente sinalizada e comunicada que não haveria atendimento”, diz a nota.

“Reforçamos ainda que os atendimentos estão momentaneamente suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. Afinal esse momento com os fãs sempre foi uma prioridade durante os seus 28 anos de carreira”.