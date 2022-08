João Gomes grava 1º DVD em Recife; público relata confusão e arrastões

O show reuniu mais de 100 mil pessoas que tomaram a cidade para a apresentação, que teve participações como Vanessa da Mata e L7nnon

O cantor João Gomes, 20, gravou seu primeiro DVD na noite desta quarta-feira (17) no Marco Zero, em Recife, Pernambuco. Intitulado “Acredite”, o show reuniu mais de 100 mil pessoas que tomaram a região da cidade para a apresentação, que teve participações de nomes como Vanessa da Mata e L7nnon.

Nas redes sociais, fãs e internautas relataram arrastões, brigas e correria durante a noite. “Passei 20 minutos no show, corri de três arrastões e chuva de garrafa”, disse uma, no Twitter. “Confusão, arrastão e roubo, na gravação do DVD de João Gomes no Marco Zero, no Recife”, escreveu outro, mostrando um vídeo de parte da confusão.

“Acontece, na noite desta quarta, a gravação do DVD do cantor João Gomes, que está sendo realizado no Marco Zero. Nos arredores, o cenário é de arrastões e tiroteios em diversos pontos”, escreveu também o repórter Raul Holderf Nascimento, em seu perfil no Twitter.

Apesar dos relatos, muitos fãs elogiaram a performance do artista pernambucano e afirmaram que ele “fez história”, o nome do cantor chegou a ficar entre os assuntos mais comentados na rede social. O show contou ainda com a participação de Fagner, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Yara Tchê.

Em seu perfil do Instagram, o artista compartilhou uma foto aérea do show e agradeceu a todos os presentes pela noite. “Não consigo explicar e quem lutou comigo para da certo. Toda turma que fez acontecer indo me ver lá… de coração eu sou muito grato”, começou.

“Espero honrar para sempre esse dia e prometo nunca mudar e se por acaso eu sair do caminho que vocês me ajudem a lembrar que eu vim do sertão Pernambucano e no dia 17 de agosto de 2022 a gente fez uma linda história.”

Ele ainda lembrou a tragédia das chuvas, que deixou cerca de 130 mortos entre maio e o início de junho deste ano, em Recife e região metropolitana. “Aquele dia meu coração partiu por essa cidade… e hoje me encheu de alegria. Que Deus proteja esse povo de todo mal”, completou.