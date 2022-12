Jin, integrante da banda BTS, inicia serviço militar após briga com governo

A apresentação de Jin causou comoção em fãs, que se reuniram nos arredores da base militar para se despedir do astro pop

São Paulo – SP

Jin, integrante mais velho do grupo de K-pop BTS, iniciou seu período de serviço militar obrigatório, com duração de 18 meses. Na Coreia do Sul, ele trabalhará na linha de frente de um campo de treinamento.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, a apresentação de Jin causou comoção em fãs, que se reuniram nos arredores da base militar para se despedir do astro pop. Nos próximos anos, seis outros integrantes do BTS devem se juntar às Forças Armadas, provocando um hiato na carreira da principal boyband do momento.

As autoridades da Coreia do Sul mobilizaram 300 policiais para garantir a ordem na base militar. O alistamento dos integrantes da banda provocam agora um debate no país sobre a necessidade de revisar as regras de recrutamento. Parte da opinião pública apoia a expansão de isenções para artistas.

Por lei, todos os homens sul-coreanos devem passar pelo serviço militar, entre os 18 e os 28 anos, dada a ameaça de conflito com a Coreia do Norte. Quando Jin chegou à idade, uma lei foi aprovada, adiando o recrutamento para os 30 anos.