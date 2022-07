Jessilane Alves diz que pretende voltar para as salas de aula

A ex-BBB, que acumula mais de 1,8 milhão de seguidores em seu Instagram, diz que pretende usar seu alcance para falar de educação

Mariana Arrudas

São Luís-MA

“Ainda não deu tempo de assimilar tudo o que aconteceu”. A frase é da professora Jessilane Alves, 26, que conta como sua vida mudou após a saída da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo). Após o fim do programa, Jessi se afastou das salas de aula para trabalhar com projetos de publicidade, mas não descarta voltar no futuro.

A ex-BBB, que acumula mais de 1,8 milhão de seguidores em seu Instagram, diz que pretende usar seu alcance para falar de educação. “Não estou mais na ‘vibe’ de divulgar tudo o vou fazer, mas meu objetivo principal é trazer a educação e mudar um pouco da rotina da sala de aula para esse universo da publicidade.”

Ela afirma que não desistiu das salas de aula convencionais, porém, não pretende voltar antes de ter maior estabilidade financeira. “O salário [de professora] não paga tudo o que a gente faz”, diz. “Quero chegar em um momento da minha vida que eu diga: ‘Estou dando aula por amor’. [Quero] voltar para a sala mesmo que não seja pelo salário.”

Jessi conta que não quer ver essa mudança apenas em sua vida, por isso, resolveu se mudar para São Paulo com sua família inteira. Ela chegou na capital paulista em maio, e antes, morava em Valparaíso de Goiás (GO). “Trouxe minha mãe, irmã, cunhado e até os cachorros. Estamos naquela loucura de família grande morando junta”, diz.

Durante a conversa com a reportagem, realizada durante o São João da Thay, em São Luís, no Maranhão, a professora brinca ainda sobre sua vida amorosa após o reality, que não tem grandes expectativas. “Sou cheia de problema e péssima para me relacionar. É claro que volta e meia dou um beijinho aqui e outro lá, mas sem nenhuma pretensão.”