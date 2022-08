Jerry Hall pede cancelamento do divórcio contra Rupert Murdoch

A notificação foi apresentada no tribunal superior de Los Angeles pelo advogado da ex-modelo na Califórnia, Ronald Brot

A ex-modelo Jerry Hall, 66, pediu o cancelamento do pedido de divórcio que ela apresentou há cinco semanas contra Rupert Murdoch, 91, segundo o The Guardian. A notificação foi apresentada no tribunal superior de Los Angeles pelo advogado da ex-modelo na Califórnia, Ronald Brot.

O documento afirma que o divórcio deve ser arquivado sem prejuízo, de acordo com o Daily Mail. Não está claro porque Hall pediu o cancelamento ou se o casal concordou em fazer um acordo fora do tribunal.

Murdoch teve 30 dias para responder à petição, data que já havia passado quando Hall apresentou seu pedido de cancelamento.

Em junho, foi anunciado que o casal iria se separar após seis anos de casamento. No mês passado, foi relatado que Murdoch recebeu os papéis do divórcio na RAF Brize Norton depois que ele compareceu ao casamento de sua neta nas proximidades.

O casal teve uma cerimônia civil antes de uma celebração na igreja de St Bride em Fleet Street, o centro histórico da indústria jornalística britânica.

Murdoch, nascido na Austrália, foi casado três vezes anteriormente. Hall se casou com Mick Jagger em 1990, mas a união foi anulada nove anos depois.