Jeremy Renner recebe alta após acidente grave

O ator Jeremy Renner, 52, recebeu alta hospitalar após sofrer um grave acidente. No começo deste ano, ele foi esmagado por um Snowcat depois de ajudar um familiar a desatolar um carro da neve.

Apesar de mais cedo um amigo de Jeremy dizer ao Mirror que a situação do artista era pior do que todos imaginavam, no Twitter, o astro publicou que assistiu um episódio de sua série, “Mayor of Kingstown”, em casa, ao lado da família.

O ACIDENTE

Renner passava a virada de ano com a família e houve uma tempestade de neve no local tempos antes. Ele usava uma máquina que pesa 6.500 kg para retirar a neve da estrada, para que uma pessoa da família saísse com o carro. O equipamento passou por cima de uma das pernas do ator do Gavião Arqueiro. Renner foi socorrido por vizinhos e retirado de helicóptero. Ele está no hospital e mostra nas redes sociais os sinais de recuperação. O ator comemorou 52 anos internado e agradeceu toda a equipe médica. Renner foi levado diretamente para a UTI e passou por duas cirurgias. Testemunhas disseram que ele tinha dificuldades para respirar quando chegou ao hospital.

Autoridades dizem que a máquina de tirar neve tinha um dispositivo de segurança que deveria ter evitado o acidente. Por isso, as circunstâncias foram investigadas. Segundo informações do xerife do condado de Washoe, Darin Balaam, a máquina de limpar neve usada por Renner pesa 6.500 kg, cerca de 3 vezes mais que o peso de um carro comum. O ator já havia publicado imagens usando o aparelho, que foi apreendido, em suas redes sociais.

Renner saiu da máquina de remover neve para falar com familiar. Isso aconteceu depois de ele retirar a neve da estrada. Para conter o snowcat, Renner tentou entrar pelo assento de passageiro, mas caiu sendo atingido na perna e no tórax.

Socorrido por vizinhos. As autoridades disseram que não havia médico no local, “apenas bons vizinhos”. O socorro demorou a chegar devido às condições do tempo e da neve. Os vizinhos levaram toalhas para ajudar e conter o sangramento. Enquanto isso, o próprio Renner falava com os socorristas.