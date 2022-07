Jennifer Lopez tira a roupa para lançar linha de produtos para o corpo

Ela diz que a mulher pode se sentir incrível e sexy em qualquer idade

Jennifer Lopez completou 53 anos no domingo (24) passeando em lua de mel em Paris com o marido Ben Affleck, 49 e lançando sua linha de produtos de cuidados com o corpo, JLo Body by JLo Beauty. Para promover os produtos ela posou de maiô e tirou a roupa em fotos e vídeos sensuais.

A cantora compartilhou o vídeo da campanha publicitária do seu novo investimento no Instagram dizendo que as pessoas focam nos cuidados e atenção na pele do rosto, mas negligenciam o corpo. “Foi importante para mim criar uma rotina de cuidados da pele para o corpo atender necessidades específicas e únicas”, escreveu JLo.

Lopez falou à People que o produto é algo sobre o qual ela pensou “toda a vida”, porque cresceu assistindo a luta de sua mãe contra a celulite e se sentindo frustrada pela falta de soluções. “Lembro-me dela desejando que houvesse alguma fórmula mágica que simplesmente fizesse desaparecer. E a verdade é que sabemos que isso não existe.”

A cantora explicou que não está pegando apenas um creme aleatório e colocando seu nome nele. Segundo ela, existe uma equipe de cientistas e químicos da JLo Beauty que foi capaz de criar um produto com uma fórmula que oferece resultados visíveis. “Trabalhando com cientistas descobrimos que realmente melhora a aparência da pele.”

Lopes falou ainda que a frase “a beleza não tem data de validade” sempre foi o seu mantra pessoal porque sempre trabalhou em um setor no qual a juventude é glorificada, especialmente a das mulheres. Ela disse que cresceu admirando mulheres lindas na casa dos 50 anos, como Diana Ross, Cher e Tina Turner. “Eu acredito que você pode parecer e se sentir incrível e sexy em qualquer idade.”