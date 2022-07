Jennifer Lopez e Ben Affleck passam lua de mel em Paris

Casal foi visto passeando pela cidade na noite desta quinta-feira (21)

Os recém-casados Ben Affleck, 49, e Jennifer Lopez, 52, já estão curtindo sua lua de mel. Eles se casaram em Nevada, nos Estados Unidos, e agora foram vistos em sua primeira viagem internacional após o tão esperado “sim”.

Segundo o site Page Six, o ator e a cantora estão viajando por Paris. Eles foram vistos nesta quinta-feira (21), usando looks elegantes enquanto caminhavam pela cidade, exibindo as duas novas alianças de casamento.

Lopez e Affleck se casaram em uma cerimônia secreta no último sábado (16), no condado de Clark, em Nevada, nos EUA. A informação foi confirmada pelos sites americanos TMZ e Page Six, que conseguiram obter um registro de casamento em nome dos dois astros.

No último domingo (17) Jennifer publicou uma foto em sua conta oficial no Instagram em que aparece deitada em uma cama e exibindo uma aliança na mão em que segura o celular. No post, a estrela convida seus seguidores para acessarem sua newsletter, On The JLo, para saber todos os detalhes do casamento.

Na newsletter, Jennifer comemora a união com Affleck após quase 20 anos separados. “Nós fizemos isso. O amor é lindo. O amor é gentil. E no final, o amor é paciente. Vinte anos sendo paciente”. A cantora revela que o casal chegou à capela por volta da meia noite e dá detalhes de como esse momento de celebração aconteceu.

“Na noite de ontem, viajamos para Las Vegas e entramos na fila para pegar nossa licença com outros quatro casais, todos fazendo a mesma jornada para a capital do casamento no mundo” e continua “eles graciosamente ficaram abertos por mais uns minutos. Nos deixaram tirar fotos”, revelou Jennifer.