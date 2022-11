Jennifer Lopez diz que separação de Ben Affleck há 20 anos foi ‘momento mais difícil da vida’

Casal declarou estar junto novamente em maio de 2021, quando fotos dos dois em férias começaram a circular

A cantora e atriz Jennifer Lopez declarou em entrevista recente ao Apple Music 1 que, após o primeiro término com Ben Affleck, em 2004, achou que fosse morrer. “Uma vez que cancelamos aquele casamento há 20 anos, foi a época mais dolorosa da minha vida e, honestamente, senti como se fosse morrer.”

Ela e Affleck romperam o romance após dois anos de noivado, entre 2002 e 2004, e voltaram a ficar juntos em maio do ano passado, quando fotos dos dois curtindo fotos juntos começaram a circular.

Lopez disse que seu novo álbum, “This Is Me… Now”, uma continuação de seu álbum de 2002 “This Is Me … Then”, que foi escrito e gravado quando o casal namorou pela primeira vez no início dos anos 2000, tem o noivo como inspiração principal.

“Aquele álbum realmente capturou uma época em que me apaixonei pelo amor da minha vida. Cada música que escrevemos, eu escrevendo ‘Dear Ben’, foi um momento tão especial de ter capturado”, disse. Lopez falou ainda que o ator ama o primeiro álbum. “Ele ama esse álbum e ama essa música. Ele conhece todas as letras. Ele é meu maior fã, o que é incrível.”

A cantora comentou sobre a frustração que sentiu para escrever músicas depois que rompeu a união. “Isso me colocou em uma espiral pelos 18 anos seguintes, onde eu apenas não consegui acertar. Mas agora, 20 anos depois, temos um final feliz.”

A atriz diz que espera que os fãs aprendam com as experiências e não percam a esperança quando se trata de amor verdadeiro. “O amor verdadeiro existe e algumas coisas duram para sempre. E isso é real. Quero divulgar essa mensagem ao mundo”, reflete ela.