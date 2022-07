Jason Momoa se envolve em acidente e bate de frente com motociclista

De acordo com o site ‘TMZ’, o ator não se feriu com gravidade e teve alguns hematomas e uma lesão no polegar

O ator Jason Momoa, 42, se envolveu num acidente de trânsito e bateu seu carro de frente com um motociclista. Felizmente, segundo o TMZ, ele não se feriu com gravidade e teve alguns hematomas e uma lesão no polegar. Também foi transferido para um hospital.

Segundo o site, o astro de “Aquaman” vinha no sentido oposto pela Old Topanga Canyon Road no domingo (24) quando numa curva acabou se chocando com o outro veículo.

Em um vídeo obtido pelo TMZ é possível ver que ao menos dois caminhões dos Bombeiros participaram da ocorrência. Momoa aparece falando ao celular e com a frente do carro amassada.

O motociclista conseguia ficar de pé enquanto era atendido, mas o estado de saúde dele após dar entrada no hospital não foi revelado. Até agora, nenhuma queixa contra Momoa foi prestada e aparentemente não haverá um processo contra ele.