Janja dispensa o vermelho e adere ao verde e amarelo em jogo do Brasil

Primeira-dama acompanha estreia do país no torneio com as cores da bandeira

Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, está acompanhando a estreia do Brasil na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24) com as cores tradicionais da bandeira: verde e amarelo. O número na parte de trás da camisa é “13”, referência ao número da legenda da qual seu marido, Lula (PT) faz parte. O próximo jogo do Brasil será nesta segunda-feira (28), às 13h, contra a Suíça, que venceu Camarões por 1×0 na manhã desta quinta (24). Na terceira rodada, serão justamente os camaroneses os adversários da seleção brasileira, em partida marcada para 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h.