Jane Fonda, aos 84 anos, diz que não quer mais saber de plásticas

A atriz conta que seu segredo para estar bem é simples: de uns tempos para cá adotou uma rotina de beleza natural e não-invasiva

Jane Fonda está arrependida. A atriz, ativista e pioneira da malhação -lembra dela de polainas malhando e sorrindo em vídeo-aulas nos anos 1980?- diz que fez, sim, plásticas no rosto, mas não pretende repetir a dose jamais. “Parei porque não quero parecer deformada”, contou ela em entrevista à Vogue americana.

Aos 84 anos, Fonda, ao contrário do que aconteceu em entrevistas anteriores, falou abertamente sobre o assunto. Se em 2017 ela deu um chega pra lá no apresentador de TV Megyn Kelly quando ele quis saber detalhes de sua cirurgia plástica facial (“Me parecia que não era a hora nem o lugar para se fazer uma pergunta dessas”, explicou depois), desta vez ela abriu o jogo.

“Todos nós conhecemos mulheres ricas, muitas delas, que fizeram todo tipo de lifting facial e coisas assim e estão horríveis”, disse Fonda. “Então, fiz uma plástica e parei. Não quero parecer deformada e não estou orgulhosa de ter feito uma [cirurgia plástica]”.

Em 2020, Fonda disse à Elle canadense que fazer novas intervenções estava totalmente fora de seus planos. “Não vou mais me cortar”, assegurou. A atriz de “Grace and Frankie” conta que seu segredo para estar bem é simples: de uns tempos para cá adotou uma rotina de beleza natural e não-invasiva. “Fico hidratada, durmo, me mexo, fico longe do sol e tenho bons amigos que me fazem rir”.