Jade Picon explica motivo de não falar sobre polêmicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em uma conversa com os seguidores, a influenciadora digital Jade Picon, 20, explicou os motivos de se manter discreta e não comentar sobre polêmicas quando seu nome ganha repercussão na internet. A ex-BBB disse que faz isso especialmente por sua saúde mental.

“Prefiro a minha saúde mental acima de qualquer coisa. Desde os 12 anos que estou na internet. Se eu for parar para responder tudo o que falam sobre meu nome, desde verdades a mentiras, me pronunciar… Não vou me fazer refém do que as pessoas acham”, disse ela.

Jade ainda contou que foi um mecanismo que encontrou há muito tempo e que só irá se pronunciar em casos muito extremos. “Não sei nem o que tem que acontecer. Geralmente seguro a minha onda e deixo. Quer falar em cima do meu nome? Beijo para você.”

“O máximo que vai ter de mim é o meu silêncio. É sobre a minha paz. Prefiro ficar caladinha para vencer”, completou ela, na sequência de Stories. Recentemente, Jade vem sendo alvo de críticas por ganhar o papel de Chiara, na novela “Travessia”, sem ser atriz de formação.

Ela já admitiu que sentiu o baque com as críticas, mas o apoio do elenco e sua força de vontade foram importantes para que ela se mantivesse firme. Além disso, o nome da influenciadora também é envolvido em um suposto affair com o surfista Gabriel Medina.