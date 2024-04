J.K. Rowling condena estrelas de ‘Harry Potter’ por apoiar pessoas trans

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

J.K. Rowling, 58, disparou críticas para Daniel Radcliffe, 34, e Emma Watson, 33, atores que viveram Harry Potter e Hermione, respectivamente na saga dos bruxos.

Enquanto respondia seguidores em seu perfil no X (antigo Twitter), um usuário trouxe os nomes dos atores para uma discussão sobre transição de gênero. “Esperando que Daniel e Emma lhe deem um pedido público de desculpas, sei que você os perdoará”, falou o seguidor sobre o posicionamento da dupla de artistas em defender os direitos de pessoas trans.

“Celebridades que aderiram a um movimento que pretende erodir os direitos duramente conquistados pelas mulheres e que usaram as suas plataformas para aplaudir a transição de menores podem guardar as suas desculpas para os ‘destransicionários’ traumatizados e para as mulheres vulneráveis que dependem de espaços do mesmo sexo”, disparou J.K. em resposta.

Segundo ela, Daniel e Emma defendem um movimento que vai ‘destruir os direitos de mulheres’, se referindo a mulheres cisgêneros. Ela continua dizendo que por tal apoio, eles estão ‘ignorando declarações médicas’. Por mais que ela ache que não verá o “arrependimento” deles, ela também não parece disposta a perdoá-los.

“Mesmo que você não sinta vergonha de apoiar o que agora parece ser uma grave negligência médica, mesmo que não queira aceitar que pode ter errado, onde está seu senso de autopreservação? O movimento em que você embarcou com tanto prazer está se precipitando em direção a um penhasco.”