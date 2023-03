Iza diz que namoro com Yuri Lima é serio

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro – RJ



Iza está apaixonada. Falar do namorado, o jogador Yuri Lima, mexe com a cantora, que assumiu à reportagem estar no melhor momento da vida. “Estou feliz. Pela primeira vez, sinto que não preciso mudar por causa de ninguém. Me sinto livre e isso se chama amor e também amor-próprio”, explica a cantora na coletiva do The Voice Kids nesta terça-feira (21) nos Estúdios Globo.



Iza contou que o namoro vai muito bem, obrigada. “Namoro. Serio. Seríssimo e está tudo ótimo. Yuri é leve. Ele é a pessoa mais incrível que conheço na vida. Tem me feito bem” conta sobre o jogador do Mirassol.



Iza jura que nunca confundiu Yuri com irmão gêmeo. “Quando conheci, achei que iria confundir porque eles são idênticos (risos), mas não tem como. Conheço ele até de costas”.



Iza também comenta sobre o convite da direção para The Voice Kids. “Tem sido uma troca, uma experiência incrível. Ver a coragem, a determinação dessas crianças é uma inspiração, uma força.”