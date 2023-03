Internauta relembra treta de Anitta com Iggy Azalea e cantora responde: “Nunca fiz nada com essa mulher”

Internauta puxou do fundo do baú a treta entre as cantoras que possuiu um feat e acabou recebendo a resposta da loira

O Twitter pegou fogo depois que os internautas resolveram desenterrar a treta de Anitta com Iggy Azalea. A americana disse que nunca fez nada com a girl from Rio e ainda disse que só fez uma música com ela porque gosta do trabalho dela. Iggy ainda diz não entender os haters a atacarem.

“Eu nunca fiz NADA com essa mulher, mas pedi a ela para fazer uma música comigo porque EU GOSTO DELA e depois tenho toda a sua fã base virada para mim porque minha gravadora não lançaria um videoclipe que VOCÊS TODOS vazaram. É uma loucura real. Todos vocês precisam ser medicados. Infelizmente ela está em uma situação com sua gravadora muito parecida com a que eu tive durante todo esse feat. Eu me pergunto por que seus fãs me consideram responsável pelas escolhas da gravadora, quando suas próprias palavras deixam claro que os artistas nem sempre têm uma palavra a dizer. Irônico! Por favor, deixe todo esse cenário morrer, é tão tóxico e ESTRANHO!!!! Eu juro pelo meu próprio filho, NUNCA fiz nada negativo para essa pessoa”, disse.

A cantora ainda disse que deseja o melhor para Anitta e ainda questiona se elas podem seguir em frente. “Eu nem quero dizer isso, porque eu realmente desejo o melhor para Anitta. Mas essa merda será para sempre louca como o inferno para mim. Top 5 coisas mais estranhas que alguém já inventou sobre mim. Está lá em cima com a coisa dos tweets falsos. Mas ela fez? Até hoje ainda não sei e… não me importo. O ponto principal é que eu nunca pediria a alguém de quem não gosto, acredito e quero ter sucesso – para trabalhar comigo. Não faz sentido! Essa m*rda nunca aconteceu. Quando poderemos seguir em frente?”, finalizou.