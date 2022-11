Ivete Sangalo celebra Lula no mesmo evento em que Leitte foi vaiada

O show ocorreu no domingo (6), uma semana após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT

A cantora Ivete Sangalo reagiu com alívio aos gritos de “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”, em sua apresentação na Micareta de Salvador, uma espécie de esquenta para o próximo carnaval. Conforme o público entoava o cântico em favor do presidente eleito, Ivete respondia com “Graças a Deus”.

O show ocorreu no domingo (6), uma semana após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na ocasião, a cantora, que sofreu críticas por se posicionar com timidez, fez uma declaração, externando seu alívio com a derrota de Jair Bolsonaro, do PL.

“Mudamos o curso. Agora, vamos encontrar o curso que a gente quer, mas a gente mudou o curso e isso foi a melhor parte”, disse Ivete. “A partir de agora, a gente vai com consciência construir aquilo que a gente quer, com essa mesma veracidade, aplicar no nosso dia a dia, para gente entender o que a gente quer, para a gente não vacilar de novo.”