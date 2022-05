Isabella Scherer já tem escapes de leite e se diz chocada com mudanças no corpo

As curiosidades e o dia a dia dela compartilhados diariamente têm divertido seus seguidores

“Olhei minha camiseta, tinham três ‘pizzas’ de colostro. Então coloquei um sutiã e quando tirei: todo sujo também”. A frase é da atriz e cozinheira Isabella Scherer, 26, que atualmente espera gêmeos. Segundo ela, está sendo difícil lidar com as mudanças no próprio corpo: “Ainda estou chocada”, comenta na rede social.

Ela havia revelado a gravidez no final de março. Ainda pelas redes sociais, diz que não consegue “empinar a bunda para tirar foto”, pois perde a mobilidade. As curiosidades e o dia a dia dela compartilhados diariamente têm divertido seus seguidores.

Recentemente, Isa declarou que havia ficado desesperada ao saber que seriam dois filhos. Ela contou que seu namorado, Rodrigo Calazans, tentou a tranquilizar dizendo o contrário e que, dessa forma, ficou furiosa. Isabella continuou dizendo que no ultrassom já estava “gelada” vendo os dois.

“Fiquei chorando por duas horas. Mas agora estou muito feliz que são dois”, finalizou a sequência de vídeos publicados em seu Instagram.