Isabella Scherer engravidou por coito interrompido: ‘Não sei que dia foi’

A atriz disse que engravidou por coito interrompido e, agora, ela explica como exatamente aconteceu

Recentemente, Isabella Scherer surpreendeu os fãs ao anunciar sua primeira gravidez com o namorado, Rodrigo Calazans. O bebê não foi planejado, mas já está trazendo alegria para a família da vencedora do “MasterChef Brasil”. Aos seus seguidores, a atriz disse que engravidou por coito interrompido e, agora, ela explica como exatamente aconteceu.

“Até hoje não sei que dia foi, só tenho ideia mais ou menos das datas por causa da ultrassom. Eu tomei pílula por mais de dez anos, desde os 15. Eu sentia uma dorzinha e tinha muitos cistos. Nunca fui diagnosticada, mas minha ginecologista tinha medo de eu desenvolver endometriose”, disse, em entrevista à Patricia Kogut, colunista do jornal O Globo.

Ela afirma que, por isso, preferiu interromper o uso do medicamento, mas já tinha planos de usar outros métodos contraceptivos. “Uns meses atrás, resolvi parar os hormônios. Pensei: ‘Vou ficar um tempo sem e depois coloco o DIU’. Aí acabei engravidando (risos)”, relatou.

No entanto, a notícia não foi um motivo de desespero para ela: “Só que acho que, por eu estar com uma pessoa de que gosto e com quem já pretendia ter filho um dia, acabei relaxando. ‘Se acontecesse, tudo bem’. E aconteceu (risos)”, acrescentou.

Além de fortes enjoos logo no início, Isabella já está sentindo outros efeitos da gestação. “Tenho sentido inchaço quando fico muito tempo em pé. No Lollapalooza, fui com um saltinho e, quando cheguei em casa, comecei a sentir uma dor na virilha. Só que eu tinha feito exercício em cadeira adutora, então achei que pudesse ser isso: a dor muscular começando. Quando cheguei em casa, vi que minha perna estava completamente inchada. Desde o tornozelo até a virilha”, recorda.

As mudanças físicas também começaram a surgir: “Os seios aumentaram muito, estou sentindo a barriga durinha e redonda, bem diferente do que era. E, claro, estou ganhando mais peso. Sempre tive dificuldade em engordar. No início, emagreci três quilos por causa de enjoos, depois voltei para o meu normal e agora ganhei mais dois ou três”.