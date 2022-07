Isabella Scherer diz que filhos gêmeos estão pesando 4 kg 

A campeã do MasterChef 2021 está esperando os primeiros filhos, Bento e Mel, ao lado do namorado Rodrigo Calazans

Grávida de gêmeos e com 32 semanas de gestação, Isa Scherer, de 26 anos, falou no Twitter sobre o peso dos filhos ainda na barriga.

“Mano, já estou com 4 kg de criança na minha barriga”, escreveu. Nos comentários, os fãs da vencedora do “Masterchef 2021” (Band) vibraram com a informação.

“Como está sendo para você, Isa? Vejo seu barrigão nos Stories e fico impressionada”, escreveu uma. “Como está a coluna?”, brincou outro.

Recentemente, Isabella falou sobre as mudanças que percebeu no corpo ao longo da gestação e revelou que engordou 13 quilos até então. “Cansada, estressada, com dor nas costas”, revelou.

Ela ainda confessou que a papada inchada é a única coisa que a incomoda no corpo. “Agora estou com contorno e não dá pra ver”. Isabella também confirmou que notou que engordou na vagina.

Os gêmeos Bento e Mel são os primeiros filhos de Isabella e Rodrigo Calazans.