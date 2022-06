Isabel Teixeira diz que ainda não sentiu alcance de Maria Bruaca

A atriz comentou sobre sua carreira e a personagem de sucesso, na novela ‘Pantanal’, no programa Mais Você

Isabel Teixeira, 48, sucesso da novela “Pantanal” (Globo) na pele de Maria Bruaca, esteve no programa Mais Você na manhã desta quarta-feira (22) e comentou sobre a repercussão de sua personagem em sua vida e nas redes sociais.

“Não tenho consciência concreta e real desse alcance. Não andei muito [nas ruas] e quando ando estou de máscara. No meu cotidiano, estou como sempre vivi”, disse a atriz, que trabalha há 38 anos no teatro, e, na televisão, esteve na novela “Amor de Mãe” (Globo, 2019).

“Sinto o calor nas redes sociais, estou aprendendo a lidar com isso. Sou muito discreta nas redes sociais”, seguiu explicando. A artista disse que percebeu um aumento de seguidores nas redes e ainda está aprendendo a lidar com as mensagens e comentários.

“Dou muita risada, mas também me protejo. Mantenho também uma certa distância porque às vezes as pessoas são muito diretas”, diz. Teixeira ainda comentou o motivo da “demora” para entrar na televisão, apesar da extensa carreira nos teatros.

“Não foi uma escolha. A partir de que eu saio da escola de artes, um trabalho foi levando ao outro. São 38 anos de teatro ininterruptamente, e a vida foi me levando a isso mesmo. O teatro é mais artesanal, é para poucos. Tem um alcance que a gente consegue enxergar, a gente vê o público. Esse alcance da televisão, da novela, é um patrimônio do país”, completou.