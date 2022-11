Irmã de Deolane, participante de A Fazenda 14, chama Deborah para briga

Na noite de quinta (10), os influenciadores Alex Gallet e Deborah Albuquerque foram eliminados na 8ª roça desta temporada do reality

Eliminada junto com Alex de A Fazenda 14 (Record), a atriz Deborah Albuquerque foi chamada para uma briga fora da casa. Foi Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, quem a ameaçou pelas redes sociais.

“Eai, Deborah! Pavoa furada, frustrada. Pronta pro combate aqui fora? A mãe

tá aqui, esperando você”, começou antes de fazer a convocação para a treta.

“Fala aqui fora o que você falava na cara da minha irmã. UFC, hein! Aqui fora são outros papos, outras ideias. A brava tem nome”, emendou Dayanne.

Pelos Stories, a advogada também revelou que caiu num golpe após golpistas se passarem por Vini Buttel. Ela fez um pix de R$ 10 mil aos criminosos. Dayanne fez um boletim de ocorrência.

Na noite de quinta (10), os influenciadores Alex Gallet e Deborah Albuquerque foram eliminados na 8ª roça desta temporada do reality com 11% e 23,19% dos votos, respectivamente. Eles disputavam a permanência no jogo com Moranguinho e Ruivinha de Marte.

No programa da Record, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição. Com menos votos, os dois peões foram os eliminados da noite. Moranguinho recebeu 41,86% dos votos e Ruivinha ficou com 23,95% da preferência para continuarem no reality.

Alex elogiou os companheiros de grupo e disse que vai levar amigos para fora da competição. Ele deixou a torcida para Kerline: “Uma pessoa que bateu [comigo]”. Chorando, Deborah parecia não acreditar na eliminação após ter sobrevivido a várias roças. Ela deixou a torcida para Ruivinha.