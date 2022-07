Infuenciadora digital Letícia Sampaio realiza arraiá neste sábado

Com mais de 145 mil seguidores nas redes sociais Leti Sampa fala sobre o universo feminino, maternidade, moda e os desafios da profissão de influenciador digital

A temporada de festas juninas já começou na capital federal. Época de muitas delícias, quadrilha, música e animação.

Neste sábado a influenciadora digital Letícia Sampaio recebe amigos, familiares, seguidores e outros criadores de conteúdo, além da imprensa que estará cobrindo a celebração que será exclusiva para convidados com nome na lista.

O “Arraiá da Leti” será no espaço de festas e eventos Joinha na EPTG em frente á residência oficial do governador do Distrito Federal, que fica na região entre Vicente Pires, Águas Claras e Taguatinga. O evento começa ás 18h.

Entre as atrações musicais estão Nego Rainer, Gui Detona, Liw Santana, DJ, haverá ainda barraquinhas com comidas típicas, brinquedoteca para as crianças e estacionamento pago no local.

Para acompanhar a influenciadora no Instagram @letisampa