Influenciadora Karen Bachini pede desculpas por frases polêmicas que repercutiram ao longo dos anos

A maquiadora e influenciadora Karen Bachini postou um vídeo em seu canal de YouTube após novamente ser alvo de críticas por uma fala dita durante participação no podcast do canal Diva Depressão. No episódio, Karen comparou o trabalho de modelo ao de trabalhadores rurais e disse que “o trabalho mais difícil é o de modelo. Você pode achar que é o cara da lavoura sofre mais, mas ele tem o horário dele e vai para casa feliz.”

A maquiadora disse ainda que já trabalhou na lavoura colhendo alface e que a fala diminuiu a profissão. “No trabalho de um ator e de uma modelo, pelo meu ponto de vista, nada nunca está bom. Não sei se vocês já tiveram experiência de ir para a lavoura, mas eu já, e enrolei alface. É um trabalho difícil, mas é braçal. No trabalho de um ator e de uma modelo, pelo meu ponto de vista, nada nunca está bom.”

No vídeo de desculpas, Karen disse que nunca deveria ter comparado duas profissões tão diferentes e que a analogia foi infeliz. “Peço perdão. Diminuí uma profissão que é muito sofrida. O que eu queria dizer é que modelos e atrizes sofrem muita pressão psicológica, precisam emagrecer. A comparação que fiz foi injusta. A experiência que tive não retrata nem uma parte do que é esse serviço”, explicou.

A influenciadora disse que o início de suas falas polêmicas começou após dizer que não havia gostado da linha de maquiagens da cantora e atriz americana Selena Gomez e que ela “deveria sofrer muito hate por essa linha horrível”.

“Volto para pedir desculpas para todos os fãs da Selena, para todos que me assistem e para Selena, que fez uma linha de maquiagem visando pessoas que têm dificuldades motoras e doando parte do lucro para elas”, afirmou.